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شاهد.. تعليق الصحة على تأثير لقاحات كورونا على القدرة الجنسية

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 09:55 ص
هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن نسبة الوفيات بين الأطفال بسبب فيروس كورونا تكاد تكون صفر، ولهذا لا داعي لتطعيم الأطفال باللقاح كورونا.

وعن تأثير لقاحات كورونا على القدرة الجنسية، قال "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأحد، إن لقاحات كورونا آمنة، ولا تؤثر على الصحة الانجابية للرجل أو المرأة بأي حال من الأحوال، ولا تسبب أي أمراض.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن كل اللقاحات هى عبارة عن فيروسات ميتة أو جزء من الفيروس أو التركيب الجيني للفيروس، منوها بأنه لم يتم الموافقة على منح اللقاح للحوامل لعدم القدرة على إجراء دراسة عليهم.

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا تاثير كورونا القدرة الجنسية

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