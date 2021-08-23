Advertisements
عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى
الإثنين 23/أغسطس/2021 - 10:00 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجيها بشأن الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للاعلامي الكبير الاستاذ حمدي الكنيسي رئيس الاذاعة المصرية الاسبق وذلك بمستشفى المعادي العسكري إثر اصابته بأزمة صحية.
Advertisements