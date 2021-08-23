عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجيها بشأن الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



