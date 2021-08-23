شريف الدسوقي يعبر عن سعادتة لمشاركته في مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي"



عبر الفنان شريف دسوقى، عن سعادته بالمشاركة في مسرحية "ياما في الجراب يا حاوى" بطولة الفنان يحيى الفخرانى وإياد نصار ومحمد الشرنوبى ومن إخراج مجدى الهوارى.





قال "الدسوقي" في تصريحاته الصحفية "إنه بذل مجهودًا كبيرًا من خلال بروفات المسرحية التي أعادته إلى العمل الفني بعد وعكته الصحية التي مر بها مؤخرًا مشيرًا إلى أن العرض يلائم كل الأسرة المصرية وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".





وتابع "أن المخرج مجدى الهوارى عرض عليه المسرحية أثناء تعرضه للأزمة الصحية ولكنه وافق على الفور

ووجد دافعًا قويًا من أبطال العمل منهم الفنان يحيى الفخرانى".





أختتم حديثة قائلا "أوجه الشكر للفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون على دعمه لى ولغيرى من الفنانين، ولا أحد يعرف قيمته غير لما يترك النقابة، وكتر خيره على المجهود الكبير الذى يفعله".



يذكر أن أبطال مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي" إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، شريف الدسوقي، سما إبراهيم، وناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس، إسماعيل فرغلي.