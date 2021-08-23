Advertisements

شريف الدسوقي يعبر عن سعادتة لمشاركته في مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي"

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 10:51 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
Advertisements

عبر الفنان شريف دسوقى، عن سعادته بالمشاركة في مسرحية "ياما في الجراب يا حاوى" بطولة الفنان يحيى الفخرانى وإياد نصار ومحمد الشرنوبى ومن إخراج مجدى الهوارى.


قال "الدسوقي" في تصريحاته الصحفية "إنه بذل مجهودًا كبيرًا من خلال بروفات المسرحية التي أعادته إلى العمل الفني بعد وعكته الصحية التي مر بها مؤخرًا مشيرًا إلى أن العرض يلائم كل الأسرة المصرية وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".


وتابع "أن المخرج مجدى الهوارى عرض عليه المسرحية أثناء تعرضه للأزمة الصحية ولكنه وافق على الفور
ووجد دافعًا قويًا من أبطال العمل منهم الفنان يحيى الفخرانى".


أختتم حديثة قائلا "أوجه الشكر للفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون على دعمه لى ولغيرى من الفنانين، ولا أحد يعرف قيمته غير لما يترك النقابة، وكتر خيره على المجهود الكبير الذى يفعله".

يذكر أن أبطال مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي" إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، شريف الدسوقي، سما إبراهيم، وناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس، إسماعيل فرغلي.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. تعرف على آخر تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

منذ ساعة و 8 دقيقة

أول تعليق من سمية الخشاب بعد إشارتها المثيرة للجدل

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

منذ حوالي 20 ساعة

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول ظهور لنضال الشافعي عقب تعرضه لأزمة صحية

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 23 ساعة

شاهد.. تعليق الصحة على تأثير لقاحات كورونا على القدرة الجنسية

منذ ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ ساعة

غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

الاتحاد السكندري يقترب من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يستقر على الرحيل

منذ ساعتين و 29 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة أزمة السولية والأهلي

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:00 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

12:32 م

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

01:24 م

مفاجأة.. تعرف على آخر تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

09:51 ص

غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة

06:01 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements