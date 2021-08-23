وزير الري: تنفيذ الأعمال المساحية بجميع مراكز مبادرة "حياة كريمة"

صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أن هيئة المساحة تقوم بتنفيذ الأعمال المساحية اللازمة على مستوى جميع المراكز المشمولة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومنح هذه الأعمال أولوية أولى مؤكدًا الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهائها بالتعاون التام مع المحافظين.



جاء ذلك خلال إجتماع الدكتور محمد عبد العاطي مع المهندس علي منوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة لاستعراض الموقف التنفيذي لأهم الأعمال التي تقوم هيئة المساحة بتنفيذها حاليًا.



وأشار "عبدالعاطي" إلى أن هناك مجموعات من العاملين بمديريات المساحة على مستوى الجمهورية تقوم بإنهاء أعمال الرفع المساحي لجميع المواقع التابعة للمبادرة في " 21 محافظة بواقع 501 موقع" بالتزامن مع تشكيل مجموعات مكتبية لنهو جميع الأعمال في أسرع وقت.



وقال وزير الري إنه تم خلال الاجتماع إستعراض المجهودات التي تقوم بها الهيئة في مجال الأعمال المساحية ونزع ملكية الأراضي في نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن من بينها الأعمال المساحية لمشروعات نزع الملكية للأراضي المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.



وأكد وزير الري أن هيئة المساحة تقوم بالتنسيق مع وزارة النقل بهيئاتها المختلفة من خلال أعمال الرفع المساحي وحصر الملاك الظاهرين ضمن أعمال تطوير طريق "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوي بطول 160 كم بنطاق محافظات "الجيزة - البحيرة - المنوفية - الإسكندرية"، وضمن أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع "العين السخنة – العلمين" بنطاق محافظات "السويس – القاهرة – الجيزة – البحيرة – الإسكندرية)" مؤكدا أنه ة تم الانتهاء بالفعل من مسافة 300 كيلومترًا، بالإضافة لتنفيذ قرار المنفعة العامة الخاص بإنشاء وصلة سكة حديد "كفر داود – السادات".



وأضاف "عبد العاطي" أن الهيئة المصرية العامة للمساحة قامت بإنجاز الأعمال المكلفة بها من وزارة الزراعة والخاصة بمقارنة مسطحات الحيازات الزراعية المدخلة على المنظومة مع مسطحات الحياض الزراعية بالخرائط المساحية، مؤكدًا أنه تم عرض نتائج الأعمال على الدكتور "القصير" وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مشيرًا إلى أنه وجه باستكمال إطلاق الكارت في جميع المحافظات.



جاء ذلك في إطار مجهودات الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات التي تقدم للمواطنين وبالتنسيق التام مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تم تنفيذ منظومة الحيازة الزراعية "كارت الفلاح"



جديرًا بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للمساحة هي الجهة الرسمية المنوط بها الرفع المساحي وإنشاء الخرائط بمقاييس الرسم المختلفة طبقًا للقرارات الجمهورية المنظمة لاختصاصاتها ولها دور الريادة في مجال بناء الخرائط الرقمية وقواعد البيانات الجغرافية المميكنة من خلال استخدام تكنولوجيا ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد مما يخولها القيام بتطوير الخريطة الرقمية لمنظومة الحيازة الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي تعتبر أحد المحاور الرئيسية لمبادرة مجتمع المعلومات المصري نظرًا لما تمثله الزراعة كأحد أعمدة الاقتصاد المصري والمصدر الرئيسي للدخل لملايين الأسر المصرية.

