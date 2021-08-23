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سيدة تتهم ابنها بربطها في السرير وحلق شعرها بالشرقية

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 10:11 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
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حررت سيدة في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية محضرا ضد ابنها اتهمته بحلق شعرها وربطها في السرير وطردها من المنزل.

وقالت السيدة "كريمان فتحي محمد محمد" 46 سنة، إنها حررت محضر ضد ابنها بعدما قام بطردها هي وابنتها من المنزل وحلق شعرها للمطالبة بميراثها للحصول على مبلغ مالي وإعطائه لابنها حتى يتمكن من السفر إلى الكويت.

وأضافت السيدة أن ابنها كان يربطها في السرير ويعتمد اهانتها، وبعد طردها من المنزل هي وابنتها ذهبت إلى شقيقها للإقامة بمنزله.

وأشارت السيدة أنها مريضة بالكبد منذ نحو5 سنوات،و مع تدهور حالتها واحتياجها إلى إجراء "بذل" كل أسبوعين بمستشفى بالإسماعيلية بدأت زوجة ابنها تتضرر من مساعدتها، مضيفة أنها منذ نحو 4 أشهر قام ابنها بطردها من المنزل هي وابنتها وذلك بعدما قام بحلق شعر والدته وربطها في السرير.
سيدة تتهم ابنها بربطها في السرير وحلق شعرها بالشرقية
سيدة تتهم ابنها بربطها في السرير وحلق شعرها بالشرقية

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