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البيئة: يمر على مصر 520 نوع من الطيور في موسم الهجرة (فيديو)
الإثنين 23/أغسطس/2021 - 10:17 ص
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور أيمن حمادة، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، تفاصيل بدء موسم رصد الطيور المهاجرة، قائلا إنه يمر على مصر أكثر من 520 نوع من الطيور.
وقال "حمادة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المُذاع على القناة الأولى، اليوم الإثنين، إن كل نوع من الطيور له نمط مختلف في العبور عبر الأراضي المصرية، فضلا على أنها مختلفة في النوع، فمنها طيور أرضية وطيور آخرى مائية، بالإضافة لطيور حوامة، لا تستخدم الأجنحة لمسافات كبيرة في الهواء، وتعتمد على تيارات الهواء.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، إلى أن حالة الطيور مقياس ومؤشر لحالة النظام البيئي، فكلما كانت الطيور في حالة جيدة، فهذا دليل على سلامة وصحة النظام البيئي.
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