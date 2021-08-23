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تفاصيل حالة الطقس اليوم.. حار بالقاهرة الكبرى وشديد الحرارة جنوبا

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 09:56 ص
بوابة الفجر
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم في محافظات الجمهورية؛ حيث يشهد اليوم الاثنين، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين، شبورة مائية فى الصباح الباكر  على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين:  القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

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