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عاجل.. وفاة شقيقة أمير الكويت الشيخة بدرية الأحمد

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 10:26 ص
الديوان الأميري
الديوان الأميري
وكالات
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أعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم الاثنين، وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح

 

وأصدر الديوان، بيانًا نعى فيه المغفور لها الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح أرملة المغفور له الشيخ عبدالله الخليفة العبدالله الصباح

 

وقال البيان، إن جثمان الشيخة بدرية سيوارى الثرى صباح اليوم.

 

ويذكر أن الشيخة بدرية هي ابنة الشيخ أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت العاشر، وشقيقة أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.

 

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