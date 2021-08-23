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محافظ كفر الشيخ يتفقد أثار حريق بمدرج بكلية الثروة السمكية

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 10:36 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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انتقل اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ لكلية الثروة السمكية، للاطمئنان على إخماد حريق شب في مدرج بكلية الثروة السمكية بجامعة كفر الشيخ، وتواصل مع الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، وعدد من قيادات الجامعة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ.

فيما دفعت الحماية المدنية ب 7 سيارات إطفاء، وكذلك دفعت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ ب 6 سيارات إسعاف، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة عليه، بمدرج في الطابق الثالث بكلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ،دون إصابات في الأرواح.

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