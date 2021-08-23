المؤشر الرئيسي للبورصة يعوض خسائره ويقفز 1.3% في مستهل التعاملات

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات المصريين ، فيما ماالت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع.





ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 10827 نقطة، كماارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 2962 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 3917.6 نقطة.





خبير بورصة يستعرض أسباب تراجع المؤشر الرئيسي بالأمس





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بالأمس متأثراً بحالة كبيرة من جني أرباح ، وقال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال أنه من أسباب تلك التراجعات هي :





اولا : البيع المكثف للأسهم القياديه وخاصه الصفقه البيع التي تمت علي أسهم فوري والتي قدرت بحوالي 73.9 مليون سهم .





ثانيا : بعد المراجعات العالميه علي تخفيض اوزان الأسهم القياديه بالسوق المصري.





ثالثا : التحدث عن ضريبه الأرباح الرأسمالية المرحله منذ فتره نتيجه لجائحه كورونا وبالتالي أثرت علي أداء البورصه . ولذلك علي الرغم من كافه الأخبار الإيجابيه علي السوق المصري من ( طرح العاصمه الاداريه ونتائج أعمال الشركات المرتفعه و ارتفاع السيولة بالسوق المصري ) ـ، الا أن جني الأرباح عصف بالسوق وخاصه المؤشر الرئيسي ايجي اكس 30 الذي ما زال تسيطر الحركه البيعيه من جانب الأجانب .