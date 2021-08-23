حملة مكبرة لحي غرب المنصورة علي الكافيهات وأوكار الشيشة

قاد رئيس حى غرب المنصورة اللواء صبرى محمد عبده، اليوم الاثنين الموافق حملة مكبرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ونسب التشغيل التى حددها مجلس الوزراء للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد.



وقد أستهدفت الحملة المقاهى والكافيهات والكافتريات المتواجدة بنطاق الحى، للتأكد من الأمتثال للقرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والتى منها التأكيد على أرتداء الكمامات لرواد المكان، واصحاب المقاهى بتقديم المشروبات فى اكواب ورقية والتعقيم المستمر، وحظر تداول الشيشة، وذلك حرصا علي سلامة وصحة وحياة المواطنين.



وقد تمكنت الحملة من مصادرة الشيش بأحد الكافيهات الذي اتخذ مكان اخفاه في اخر الكافية وكرا لتقديم الشيشه لرواد المكان بالمخالفة للقانون وتمت مصادرة الشيش واتخاذ كافة الاجراءات القانونيه حيالها وتحرير المخالفات اللازمة لعمل المحاضر طبقًا للقوانين المنظمة



فيما أوضح رئيس حى غرب المنصورة على استمرار الحملات للتأكد من مدى التزام المنشآت والمحال التجارية بكافة الأجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد،وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

مشيرا" بأنه قد تم مصادرة الشيش ببعض المقاهي والكافيهات والكافتيريات المخالفة والغير ملتزمة بنطاق الحى، مؤكدا على اتخاذ كافة الأجراءات القانونية حيال تلك المنشآت





وأضاف ان تلك الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن متابعة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد،وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.