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13.6 مليون جنيه خسائر "دايس" خلال النصف الأول من 2021
الإثنين 23/أغسطس/2021 - 10:37 ص
نيفين سمير
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أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة عن القوائم المالية خلال النصف الأول من العام الجاري ، حيث أسفرت النتائج عن تراجع خسائر الشركة بنسبة 86.6% علي أساس سنوي خلال الفترة السابق ذكرها.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنها قد قامت بتسجيل، خسائر بلغت 13.61 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2021، مقابل خسائر بلغت 101.51 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.
ووفقًا للمؤشرات المالية المرسلة للبورصة اليوم، ارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 325.41 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 156.64 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.
وحققت شركة دايس للملابس الجاهزة، عن الربع الأول من 2021، صافي أرباح بلغ 4.06 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل خسائر بقيمة 43.26 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وبلغت أرباح حقوق مساهمي الشركة الأم خلال الفترة نحو 3.2 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 42.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020.
فيما سجلت حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة أرباحاً بلغت 857.13 ألف جنيه خلال العام الماضي، مقابل 1.06 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 297.62 مليون جنيه، مقابل 260.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020.
وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، سجلت الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري خسائر بلغت 6.64 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 47.95 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020.
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