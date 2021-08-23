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تطعيم 10 ألاف و 750 مواطنا من راغبى السفر بلقاح "جونسون" في كفر الشيخ

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 10:44 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه حتى اليوم قد تم تطعيم 10751 مواطن من راغبى السفر للخارج بلقاح جونسون، وجاء ذلك متماشيًا مع سياسة الدولة فى التيسير على السادة المواطنين الراغبين فى السفر.

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة، أنه يمكنهم الحجز للتطعيم بلقاح المسافرين عن طريق الموقع الآتي: http:egcovac.mohp.gov.eg، كما يمكن تعديل التسجيل من حجز عادي لحجز المسافرين عن طريق نفس الموقع أو التواصل مع الخط الساخن 15335.

كما أيضًا أنه يمكن تقديم الموعد الخاص بالجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا ( لمن تلقي الجرعة الأولي وبشرط مرور 4 أسابيع ) من خلال التوجه إلي مركز معلومات مديرية الشئون الصحية.

وأضافت وكيلة الوزارة، أنه أيضًا أنه علي المصريين الراغبين في السفر وتلقوا لقاحًا غير معتمد لدى الدول المسافرين إليها بغرض العمل أو الدراسة فقط، أن يقوموا بتسجيل بياناتهم وإستيفاء الإستمارة المرفقة عبر الرابط الآتي:
https:forms.gle8cPmRNRKNnheWUQb7
موضحين خلالها مكان تلقيه التطعيم الأول ووسائل التواصل معهم، وإستيفاء البيانات الأساسية بالإستمارة.

والجدير بالذكر أن مراكز تلقي اللقاح للمسافرين بلغ 10 مراكز وهم: مكتب صحة سيدى طلحة بكفرالشيخ، مكتب صحة قلين، مكتب صحة سيدى سالم، مكتب صحة دسوق أول، مكتب صحة فوه، مكتب تطعيم المسافرين بمطوبس، المركز الطبي ببيلا، المركز الطبي بالحامول، المركز الطبي ببلطيم، بالإضافة إلي الفريق المتحرك بمركز شباب كفرالشيخ.

ويأتي هذا بجانب 11 مركز آخر خاصة بالتطعيم لجميع المواطنين وهى:- مستشفى مطوبس المركزي، مستشفى فوه المركزي، مستشفى دسوق العام، مستشفى قلين المركزى، مستشفى سيدى سالم المركزى، المركز الطبي بكفرالشيخ، مستشفى سيدى غازى المركزى، المركز الطبي ببيلا، المركز الطبى بالحامول، مستشفى برج البرلس المركزي، المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بكفرالشيخ.

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