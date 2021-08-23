جونسون يحث بايدن لتمديد الموعد النهائي للإجلاء من أفغانستان

قال وزير الدفاع البريطاني إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيحث الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع على تمديد الموعد النهائي للإجلاء من أفغانستان، لكن حتى إذا تم الاتفاق على ذلك، سيحتاج الغرب أيضًا إلى موافقة طالبان.





ويستضيف جونسون اجتماعا افتراضيا لقادة مجموعة الدول السبع الاقتصادية المتقدمة يوم الثلاثاء لمناقشة الأزمة في أفغانستان حيث نزل آلاف الأشخاص في مطار كابول في محاولة للفرار من طالبان. وقال جيمس هيبي، وزير القوات المسلحة، إن بريطانيا تضغط من أجل تأجيل الموعد النهائي لما بعد 31 أغسطس بعد أن حددت آلاف الأشخاص، بما في ذلك المواطنين الأفغان، الذين تريد المساعدة في إجلائهم.





لكنه قال إن طالبان ستحتاج إلى منح موافقتها، مما يعني أن القوات البريطانية لا يمكنها الاعتماد على التمديد. وصرح هيبي لراديو ال.بي.سي: "على الرغم من أنهم السبعة الأقوى على وجه الأرض، إلا أنهم لا يستطيعون اتخاذ هذا القرار بمعزل عن الآخرين. تحصل طالبان على تصويت أيضًا، ولهذا السبب نواصل العمل حتى اليوم الحادي والثلاثين". واضاف "حتى لو كانت الإرادة السياسية في لندن وواشنطن وباريس وبرلين من أجل التمديد، فقد ترفض طالبان".





وقال جيمس كليفرلي، الوزير في وزارة الخارجية، إن طالبان تبدو متعاونة في الوقت الحالي، لكن الحكومة لا تستطيع افتراض أن ذلك سيستمر. واضاف: "إذا تمكنا من شراء المزيد من الوقت فهذا أمر رائع، لكنني أعتقد أنه لا ينبغي لنا الاعتماد على حقيقة أننا سنحصل على مزيد من الوقت للقيام بذلك". كما تسعى الحكومة البريطانية إلى فرض عقوبات جديدة على طالبان.



