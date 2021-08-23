موعد مباراة آرسنال المقبلة في الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

يستعد فريق أرسنال لمواجهة صعبة وقوية أمام بطل البريميرليج مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى لقاء قوي بين الفريقين.









وتقام مباراة مانشستر سيتي وارسنال ضمن مباريات الجولة الثالثة يوم السبت الموافق 28 أغسطس الجاري فى تمام الواحدة ونصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.





ويسعي أرسنال لمصالحة جماهيره بالفوز على مان سيتي بعدما خسر فى أول جولتين أمام برينتفورد سيتي الصاعد حديثًا للبريميرليج وتشيلسي بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية.





بينما حقق فريق مانشستر سيتي الفوز اللقاء الماضي على حساب نورويتش سيتي بخماسية بينما خسر اللقاء الأول أمام توتنهام هوتسبير.