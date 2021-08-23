Advertisements

مساهم يرفع حصته في رأسمال "العامة لمنتجات الخزف والصيني" إلى 7.39%

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 10:43 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني،  عن قيام المساهم حازم حسن عبد العزيز الديب  بشراءعدد 1.7 مليون سهم بسعر 5.41 جنيه بقيمة إجمالية 9.3 مليون جنيه .

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن  نسبة مساهمة العميل سوف ترتفع من 3.97% إلى 7.39%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية.

وحققت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني خلال أول 11 شهراً من العام المالي 2020-2021، خسائر بلغت 5.23 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية مايو 2021، مقابل خسائر تقدر بـ40.88 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.


أخبار تهمك

الاتحاد السكندري يقترب من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يستقر على الرحيل

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجأة.. تعرف على آخر تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

منذ ساعة و 8 دقيقة

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من سمية الخشاب بعد إشارتها المثيرة للجدل

منذ حوالي 12 ساعة

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ ساعة

عاجل.. أول ظهور لنضال الشافعي عقب تعرضه لأزمة صحية

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. تعليق الصحة على تأثير لقاحات كورونا على القدرة الجنسية

منذ ساعة

غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 23 ساعة

شوبير يكشف حقيقة أزمة السولية والأهلي

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:00 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

12:32 م

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

01:24 م

مفاجأة.. تعرف على آخر تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

09:51 ص

غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة

06:01 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements