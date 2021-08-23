مساهم يرفع حصته في رأسمال "العامة لمنتجات الخزف والصيني" إلى 7.39%

أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، عن قيام المساهم حازم حسن عبد العزيز الديب بشراءعدد 1.7 مليون سهم بسعر 5.41 جنيه بقيمة إجمالية 9.3 مليون جنيه .





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن نسبة مساهمة العميل سوف ترتفع من 3.97% إلى 7.39%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية.





وحققت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني خلال أول 11 شهراً من العام المالي 2020-2021، خسائر بلغت 5.23 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية مايو 2021، مقابل خسائر تقدر بـ40.88 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



