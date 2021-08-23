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الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية بأوامر موسيماني

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
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اقتربت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي من حسم صفقة شادي حسين لاعب سيراميكا كيلو باترا لتدعيم هجوم المارد الأحمر في الموسم القادم.

وحسم مسئولو الأهلي التعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي، والموزمبيقي ميكيسون لاعب فريق سيمبا التنزاني، وكريم فؤاد لاعب فريق النجوم والمعار لفريق إنبي لنهاية الموسم الحالي.

ويرغب لجنة التخطيط بالأهلي في التعاقد مع شادي حسين في الموسم القادم بعد أن قرر موسيماني الاستغناء عن خدمات الثنائي والتر بواليا ومروان محسن في الموسم القادم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في المباراة المقرر لها بعد غد الثلاثاء على ملعب السلام ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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