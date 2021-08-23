تنسيق الجامعات 2021-2022.. كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان تعلن عن برنامج التعليم التبادلى "أمريكانا"





أعلنت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان عن برنامج التعليم التبادلى " أمريكانا "، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والأستاذة الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية، وإشراف الدكتورة ماهينور فؤاد مسجل البرنامج، والدكتور محمد هانى بهى الدين منسق البرنامج.





أوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم أن الجامعة تمتلك العديد من البرامج المتميزة والفريدة والتى من شأنها أن تساهم فى تنمية قدرات الطالب وتكسبه وتصقله بمهارات العمل ليكون خريجً قادر على التنافس في سوق العمل، فضلًا عن ذلك تتيح له فرص عمل كبيرة في أي مكان محليًا وإقليميًا ودوليًا، كما تسهم برامج كليات جامعة حلوان على اقتحام سوق العمل بميزة تنافسية قوية وذلك بتفردها.



هذا وقد أفادت الأستاذة الدكتورة سهى عبد الوهاب أن شركة امريكانا تعاونت مع وزارة التعليم العالي ممثلة في المجلس الاعلى للجامعات وجامعة حلوان ممثلة في كلية السياحة والفنادق على إنشاء تخصص إدارة وتشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادل والذى يمنح درجة البكالوريوس من كلية السياحه والفنادق جامعه حلوان ومجموعة امريكانا.



أشار الدكتور محمد هاني أن برنامج التعليم التبادلى يمنح شهادة بكالوريوس ادارة وتشغيل المطاعم بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان وهو نظام تعليمي يعتمد على العمل والدراسه في ان واحد وذلك بأن الطالب يعمل في مطاعم شركة امريكانا، ويقوم الطالب بالعمل في مطاعم الشركة خمس ايام بالاسبوع ويحصل على يوم للدراسة بالكلية ويوم اجازة طوال فترة الدراسة وتكون فترة الدراسة أربع سنوات، تتم الدراسة في الجامعة بنظام الساعات المعتمدة وهذا يعني أنه عند اجتياز الطالب عدد 123 ساعة معتمدة فذلك يؤهله للحصول على درجة البكالوريوس.



وقد أوضحت الكلية شروط الالتحاق ببرنامج امريكانا بحيث يكون خريجي الثانوية العامة أو مايعادلها، كذا خريجي المدارس الفندقية، ويتميز هذا البرنامج بالعمل خلال سنوات الدراسة براتب شهرى متزايد، الحصول على شهادة بكالوريوس فى إدارة وتشغيل المطاعم من كلية السياحة والفنادق، فضلًا عن ذلك يحصل الدارس على شهادات خبرة من شركة امريكانا لفترة العمل بسلاسل كنتاكى وبيتزا هت وهارديز وكوستا كافيه وفيش ماركت وفرايديز وسلاسل أخرى بالشركة حيث يقوم الطالب بالعمل كل سنة في سلسلة مطاعم مختلفة عن السنة التى قبلها، مايتيح له فرصة عمل داخل مطاعم الشركة بفرع مصر وفروع الخليج بعد التخرج، تمييز الأوائل وذوي الأداء المتميز والتحصيل الأكاديمي بالعمل فى المستوى الإدارى بالشركة بعد التخرج.



هذا ويحصل الطالب على درجة البكالوريوس فى حالة اتمام ٨ فصول دراسية وشهادة دبلوم فوق المتوسط فى حالة اتمام ٤ فصول دراسية ويحصل الطالب على شهادة خبرة من الشركة سواء دبلوم او بكالوريوس.





