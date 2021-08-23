ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

إستهلت بورصة الكويت تعاملات يوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، حيث صعد مؤشرها 0.16%، وارتفع السوق الأول بنفس النسبة، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.17% و0.31% على الترتيب.





وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:24 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 42.6 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1315 صفقة حققت سيولة بقيمة 7.13 مليون دينار تقريباً.





وحقق سهم "أهلي متحد - البحرين" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 882.37 ألف دينار مُرتفعاً بنسبة 0.75%، تلاه سهم "وطنية" بقيمة 711.95 ألف دينار مُستقراً عند سعر 210 فلوس.





وتصدر سهم "وربة كابيتال" القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة نسبته 4.33%، بينما تصدر سهم "معادن" القائمة الحمراء مُتراجعاً بواقع 9.17%.



