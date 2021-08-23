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ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 10:48 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت تعاملات يوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، حيث صعد مؤشرها 0.16%، وارتفع السوق الأول بنفس النسبة، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.17% و0.31% على الترتيب.

وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:24 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 42.6 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1315 صفقة حققت سيولة بقيمة 7.13 مليون دينار تقريباً.

وحقق سهم "أهلي متحد - البحرين" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 882.37 ألف دينار مُرتفعاً بنسبة 0.75%، تلاه سهم "وطنية" بقيمة 711.95 ألف دينار مُستقراً عند سعر 210 فلوس.

وتصدر سهم "وربة كابيتال" القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة نسبته 4.33%، بينما تصدر سهم "معادن" القائمة الحمراء مُتراجعاً بواقع 9.17%.

قطاعياً، ارتفعت مؤشرات 8 قطاعات صباحاً يتصدرها الطاقة بنمو نسبته 0.98%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية وحيداً بنحو 0.39%، في حين استقر 4 قطاعات أخرى.

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