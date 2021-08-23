Advertisements

بايرن ميونخ ينجح في تمديد عقد كيميتش حتى 2025

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الإثنين، تمديد عقد لاعب خط الوسط جوشوا كيميش لمدة عامين، ليستمر مع الفريق حتى عام 2025.

وكان كيميش انضم إلى بايرن ميونخ عام 2015 قادماً من لايبزغ وأصبح لاعباً قيادياً بالفريق "البافاري" وكذلك في المنتخب الألماني في الأعوام الماضية، وقد توج مع بايرن باللقب في كل البطولات التي يشارك فيها النادي.

وقال كيميش في تصريحات نشرها بايرن ميونخ عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الإثنين: "السبب الأكثر أهمية وراء تجديد عقدي مع البايرن هو أنه سيتيح لي مواصلة القيام بالشيء الذي أحبه بشغف. عندما تكون لاعباً في البايرن فأنت مرشح دائماً لحصد الألقاب، ولقد كونت صداقات رائعة هنا".

وأضاف: "كرة القدم يجب أن تكون للمتعة في المقام الأول، وهذا كان السبب وراء ممارستي لها في الأساس. لا يزال أمامي المزيد لتعلمه وهناك مجال لتطوري بشكل أكبر في السنوات القادمة. علاوة على ذلك، عائلتي تشعر بارتياح في ميونخ، وما نجده هنا قلما تجده في مكان آخر".

وقال حسن صالح حميديتش مدير الكرة بنادي بايرن :"تجديد عقد كيميش يمثل إشارة قوية من البايرن. من المهم الحفاظ على أفضل اللاعبين في الفريق، وجوشوا سيصبح قائدا في البايرن في السنوات المقبلة وسيصنع التاريخ. إمكانياته الكروية وعقليته هما بالضبط ما نحتاجه في البايرن وما يميزان فريقنا. إنه لاعب من طراز فريد ويمتلك عقلية مذهلة، ودائما ما يقدم كل ما لديه داخل الملعب وخارجه".

بينما صرح هربرت هاينر رئيس نادي بايرن قائلاً: "تطور كثيراً وأصبح لاعباً دولياً من الطراز الأول معنا. من المهم الإبقاء على اللاعبين المميزين وأصحاب الجودة العالية في الفريق، وكيميش واحد منهم بلا شك. وجوده معنا يزيد من فرص تحقيقنا لأهدافنا المستقبلية".

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يستقر على الرحيل

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ ساعتين و 54 دقيقة

شاهد.. تعليق الصحة على تأثير لقاحات كورونا على القدرة الجنسية

منذ ساعة

الاتحاد السكندري يقترب من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول ظهور لنضال الشافعي عقب تعرضه لأزمة صحية

منذ حوالي 13 ساعة

غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق من سمية الخشاب بعد إشارتها المثيرة للجدل

منذ حوالي 12 ساعة

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة.. تعرف على آخر تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

منذ حوالي 20 ساعة

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ حوالي 22 ساعة

شوبير يكشف حقيقة أزمة السولية والأهلي

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:00 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

12:32 م

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

01:24 م

مفاجأة.. تعرف على آخر تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

09:51 ص

غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة

06:01 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements