بايرن ميونخ ينجح في تمديد عقد كيميتش حتى 2025

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الإثنين، تمديد عقد لاعب خط الوسط جوشوا كيميش لمدة عامين، ليستمر مع الفريق حتى عام 2025.





وكان كيميش انضم إلى بايرن ميونخ عام 2015 قادماً من لايبزغ وأصبح لاعباً قيادياً بالفريق "البافاري" وكذلك في المنتخب الألماني في الأعوام الماضية، وقد توج مع بايرن باللقب في كل البطولات التي يشارك فيها النادي.





وقال كيميش في تصريحات نشرها بايرن ميونخ عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الإثنين: "السبب الأكثر أهمية وراء تجديد عقدي مع البايرن هو أنه سيتيح لي مواصلة القيام بالشيء الذي أحبه بشغف. عندما تكون لاعباً في البايرن فأنت مرشح دائماً لحصد الألقاب، ولقد كونت صداقات رائعة هنا".





وأضاف: "كرة القدم يجب أن تكون للمتعة في المقام الأول، وهذا كان السبب وراء ممارستي لها في الأساس. لا يزال أمامي المزيد لتعلمه وهناك مجال لتطوري بشكل أكبر في السنوات القادمة. علاوة على ذلك، عائلتي تشعر بارتياح في ميونخ، وما نجده هنا قلما تجده في مكان آخر".





وقال حسن صالح حميديتش مدير الكرة بنادي بايرن :"تجديد عقد كيميش يمثل إشارة قوية من البايرن. من المهم الحفاظ على أفضل اللاعبين في الفريق، وجوشوا سيصبح قائدا في البايرن في السنوات المقبلة وسيصنع التاريخ. إمكانياته الكروية وعقليته هما بالضبط ما نحتاجه في البايرن وما يميزان فريقنا. إنه لاعب من طراز فريد ويمتلك عقلية مذهلة، ودائما ما يقدم كل ما لديه داخل الملعب وخارجه".





بينما صرح هربرت هاينر رئيس نادي بايرن قائلاً: "تطور كثيراً وأصبح لاعباً دولياً من الطراز الأول معنا. من المهم الإبقاء على اللاعبين المميزين وأصحاب الجودة العالية في الفريق، وكيميش واحد منهم بلا شك. وجوده معنا يزيد من فرص تحقيقنا لأهدافنا المستقبلية".



