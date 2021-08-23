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ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الجونة

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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يغيب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه ضد فريق الجونة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

واستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، على استبعاد حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، من التشكيل الأساسي بسبب معاناته من الإصابة.

وكان فتحي خرج مصابًا من مواجهة المصري البورسعيدي الأخيرة، ولم يستطع استكمال اللقاء حيث تعرض للإصابة في العضلة الخلفية وخضع لبرنامج تأهيلي.

وحقق المارد الأحمر الفوز على المصري البورسعيدي، برباعية مقابل هدفين بالمباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفًا على الجونة، مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري.

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