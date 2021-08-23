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وزيرة الصحة: أفريقيا طلبت تصنيع مليار جرعة للقاح سينوفاك المصري سنويا

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن 100% من اللقاحات المتوفرة في مصر بما فيها "سينوفارم وسينوفاك" متوافق عليها، وحاصلة على اعتماد دولي من منظمة الصحة العالمية.

وأشارت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي للكشف عن مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، اليوم الإثنين، إلى أن تفضيل دول أنواع معينة من اللقاحات هى سياسات مختلفة من دولة لأخرى، وتهتم مصر بفاعلية اللقاحات، معلقة: "على المواطن المصري أن يفخر أن بلاده أدركت أهمية التصنيع المحلي منذ 2020".

وأضافت، "على المواطن المصري أن يفخر أن 100% من لقاحات سينوفاك فاكسيرا بالظبط هي لقاحات سينوفاك الصين"، حيث مرت اللقاحات المصنعة في مصر بكافة التحاليل وتم اعتماد المنتج المصري.

ونوهت بأن الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي دعوا مصر لتصنيع لقاحات كورونا لأفريقيا بمصنع فاكسيرا اكتوبر، بطاقة تصل إلى مليار جرعة سنويا.

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