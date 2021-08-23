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ضبط شخص زور مستندات للحصول على قرض بنكي بالقاهرة

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص لتزويره مستندات رسمية للحصول على قرض مالى من أحد البنوك.
وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (موظف بأحد البنوك) بقيام أحد الأشخاص بتزوير محررات منسوب صدورها للبنك محل عمله وتقديمها لمسئولى بنك آخر بغرض الحصول على قرض شخصي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى قيام (موظف بذات البنك "جهة عمل المبلغ" – مقيم بمحافظة القاهرة) بإستغلال موقعه الوظيفى وقام بتزوير خطاب يفيد بتقاضيه مرتب قدره 66 ألف جنيه - على خلاف الحقيقة - بغرض تقديمه لمسئولى أحد البنوك ضمن المستندات اللازمة للحصول على قرض شخصى قدره (1،2مليون جنيه).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة.. أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

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