موسيماني يستقر على بديل طاهر محمد طاهر لمواجهة الجونة

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بديل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق، خلال مواجهة الجونة بالدوري العام.





ويغيب طاهر محمد طاهر عن مواجهة الفريق ضد الجونة، بسبب الإيقاف حيث حصل على الإنذار الثالث خلال مواجهة المصري البورسعيدي الأخيرة والتي انتهت بالفوز برباعية مقابل هدفين بالمباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية لحساب الجولة الثانية والثلاثين من الدوري.





ومن المنتظر أن يعود محمود عبد المنعم كهربا للمشاركة بشكل أساسي خلال المبارة المقبلة، بعدما ظهر بديلًا خلال المواجهة الأخيرة.





واقترب كهربا من استعادة مكانته الأساسية داخل الفريق في مباراة الجونة، في ظل غياب النيجيري جونيور أجايي أيضًا بسبب الإصابة.





ويلتقي الأهلي نظيره الجونة، مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.



