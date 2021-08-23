Advertisements

موسيماني يستقر على بديل طاهر محمد طاهر لمواجهة الجونة

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بديل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق، خلال مواجهة الجونة بالدوري العام.

ويغيب طاهر محمد طاهر عن مواجهة الفريق ضد الجونة، بسبب الإيقاف حيث حصل على الإنذار الثالث خلال مواجهة المصري البورسعيدي الأخيرة والتي انتهت بالفوز برباعية مقابل هدفين بالمباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية لحساب الجولة الثانية والثلاثين من الدوري.

ومن المنتظر أن يعود محمود عبد المنعم كهربا للمشاركة بشكل أساسي خلال المبارة المقبلة، بعدما ظهر بديلًا خلال المواجهة الأخيرة.

واقترب كهربا من استعادة مكانته الأساسية داخل الفريق في مباراة الجونة، في ظل غياب النيجيري جونيور أجايي أيضًا بسبب الإصابة.

ويلتقي الأهلي نظيره الجونة، مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ يوم

شوبير يُثني على إتحاد الكرة بعد عقوبة أحمد كشري

منذ نصف ساعة

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

منذ 37 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية بأوامر موسيماني

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. وفاة شقيقة أمير الكويت الشيخة بدرية الأحمد

منذ ساعتين

مفاجأة.. تعرف على آخر تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ ساعة و 27 دقيقة

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول ظهور لنضال الشافعي عقب تعرضه لأزمة صحية

منذ حوالي 14 ساعة

غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الجونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ يوم

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

منذ حوالي 22 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:00 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

11:50 ص

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

11:00 ص

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

12:32 م

عاجل.. وفاة شقيقة أمير الكويت الشيخة بدرية الأحمد

10:26 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements