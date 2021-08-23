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ضبط 5 أشخاص لتكوين تشكيل عصابي لسرقة بطاقة الدفع الإلكتروني
الإثنين 23/أغسطس/2021 - 11:46 ص
هبة عبد الحفيظ
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط خمسة من عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية والاستيلاء على أموالهم
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
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