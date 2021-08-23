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وزيرة الصحة: نسبة التسجيل لتلقي اللقاح قلت.. وندعو المصريين للإقبال

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه سيتم زيادة عدد مراكز تطعيم كورونا إلى 800 مركز ثابت بنهاية الشهر الجاري، فضلا عن 6 مراكز تطعيم كبيرة بطاقة 20 ألف لقاح يوميا.

وأشارت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي للكشف عن مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، اليوم الإثنين، إلى أن عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح وصل إلى 10 مليون شخص، منهم 7.5 مليون شخص تلقوا الرسالة بموعد ومكان التلقيح، منهم من حصلوا على الجرعتين.

ونوهت بأنه بطرح جرعات لقاح سينوفاك فاكسيرا فأنه سيتم تطعيم 100% من المسجلين خلال أيام قليلة، مناشدة المواطنين الإقبال على التسجيل للحصول على اللقاح، معلقة: "نسبة التسجيل قلت، وندعو المصريين للتسجيل".

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