وزيرة الصحة: نسبة التسجيل لتلقي اللقاح قلت.. وندعو المصريين للإقبال

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه سيتم زيادة عدد مراكز تطعيم كورونا إلى 800 مركز ثابت بنهاية الشهر الجاري، فضلا عن 6 مراكز تطعيم كبيرة بطاقة 20 ألف لقاح يوميا.





وأشارت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي للكشف عن مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، اليوم الإثنين، إلى أن عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح وصل إلى 10 مليون شخص، منهم 7.5 مليون شخص تلقوا الرسالة بموعد ومكان التلقيح، منهم من حصلوا على الجرعتين.



