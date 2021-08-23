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فوز الطالب "على عز العرب" بمسابقة "مبدعي المستقبل" في قنا

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلنت إدارة دشنا التعليمية، بمحافظة قنا، فوز الطالب على عز العرب على أحمد بمدرسة سكر دشنا الإعدادية بمسابقة "مبدعي المستقبل" تحت رعاية قسم الموهوبين بالإدارة وإشراف احمد جبريل وشيماء رشيد مسئولي القسم.


وأشارت وفاء رشاد، مدير عام الإدارة التعليمية بدشنا، إلى أن فرع ثقافة قنا أقام احتفالية لتكريم الطلبة والطالبات الفائزين في مسابقة "مبدعي المستقبل – كاتب ورسام" والتي نظّمها الفرع بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم حيث سيتم توزيع شهادات التكريم على الفائزين وتوزيع مجلة "كاتب ورسّام" التي تتضمن أعمالهم الأدبية ولوحاتهم الفنية.

وذلك في حضور مدير عام فرع ثقافة قنا ووكيل وزارة التربية والتعليم ومدير إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم وعدد من قيادات الثقافة والتعليم، ومن المقرر ان تكرم الإدارة التعليمية وقسم الموهوبين الطالب الفائز خلال الأيام القادمة.

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