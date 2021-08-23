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الأتحاد السكندري يقترب من الحصول على توقيع نجم أسوان

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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اقترب نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، من التعاقد مع عمرو الحلواني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان زعيم الثغر دخل في مفاوضات قوية مع اللاعب المخضرم في وقت سابق، إلا أن الحلواني فضل تأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم الجاري، خاصةً مع وضعية فريقه الصعبة بجدول الدوري.

وبعد تأكد هبوط زهرة الجنوب للقسم الثاني، جدد الفريق السكندري مفاوضاته مع اللاعب من أجل التوقيع، وهو ما وافق عليه الحلواني، على أن يتم توقيع عقود الانتقال عقب مواجهة الأهلي الأخيرة في المسابقة.

وبات أسوان أول الهابطين إلى القسم الثاني بصورة رسمية بجانب نادي الإنتاج الحربي، بعد احتلالهم المراكز الأخيرة في جدول ترتيب الدوري المصري.

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