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خلال 24 ساعة.. ضبط 9625 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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حرصت وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 9625 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9587) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (38) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.


كما تم تحرير (748) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (220) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالي مضبوطات (1341) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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