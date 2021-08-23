"خارجية النواب": ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يؤكد دعمهم لبلدهم





قالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، نائبة المصريين بالخارج، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 20202021 بنسبة %13‏ أو بقيمة 3.3 مليار دولار، لتسجل 28.5 مليار دولار خلال 11 شهرا مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق 2019 2020، وذلك طبقًا لإحصائيات البنك المركزى، يؤكد دعم ومساندة أبناء مصر الشرفاء للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأكدت "عجمي" في بيان لها، اليوم، أن ملف المصريين بالخارج حظي باهتمام غير مسبوق منذ تولي القيادة السياسية الحالية، مما ينعكس بشكل كبير على تنمية الاقتصاد المصري والاستفادة من خبراتهم في كافة المجالات، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح.السيسى يهتم بالمصريين بالخارج، وأن الدولة تشكرهم على مساهمتهم





3.3 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال 11 شهرا



وكانت قد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 11 شهرا من السنة المالية 2020-2021 ارتفاعا بنحو 3.3 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2019-2020، ‏‏‏بنسبة زيادة 13%‏.





وقال البنك المركزي، في بيان له، الثلاثاء الماضي، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت نحو 28.5 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو وحتى مايو 2020-2021 مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019-2020.



كما أظهرت البيانات ارتفاعا في تلك التحويلات خلال شهر مايو 2021 بمعدل سنوي بلغ 45.2% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر مايو 2020).

