شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

أكد الإعلامي أحمد شوبير، على رحيل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن ملعب التتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأوضح شوبير، أن النادي حسم التعاقد مع كل من الموزمبيقي لويس ميكيسوني، والجنوب إفريقي بيرسي تاو، وسيتم الإطاحة بثنائي أجنبي عقب الإعلان عن الصفقات.





وأضاف شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "من المؤكد رحيل جونيور أجايي ووالتر بواليا، عن صفوف الأهلي، بعد انضمام أهداف موسيماني في الصيف".

وتابع: "الأهلي يمتلك قائمة تضم 5 لاعبين محترفين بالوقت الحالي، وهم التونسي علي معلول، والمغربي بدر بانون، والمالي أليو ديانج، والكونغولي والتر بواليا، والنيجيري جونيور أجايي، ولا بد من التضحية بثنائي وتم حسم الأمر في رحيل بواليا وأجايي بالموسم المقبل".



