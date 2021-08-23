Advertisements

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
أكد الإعلامي أحمد شوبير، على رحيل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن ملعب التتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح شوبير، أن النادي حسم التعاقد مع كل من الموزمبيقي لويس ميكيسوني، والجنوب إفريقي بيرسي تاو، وسيتم الإطاحة بثنائي أجنبي عقب الإعلان عن الصفقات.

وأضاف شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "من المؤكد رحيل جونيور أجايي ووالتر بواليا، عن صفوف الأهلي، بعد انضمام أهداف موسيماني في الصيف".
 
وتابع: "الأهلي يمتلك قائمة تضم 5 لاعبين محترفين بالوقت الحالي، وهم التونسي علي معلول، والمغربي بدر بانون، والمالي أليو ديانج، والكونغولي والتر بواليا، والنيجيري جونيور أجايي، ولا بد من التضحية بثنائي وتم حسم الأمر في رحيل بواليا وأجايي بالموسم المقبل".

أخبار تهمك

عاجل.. أول ظهور لنضال الشافعي عقب تعرضه لأزمة صحية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ يوم

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية بأوامر موسيماني

منذ ساعتين و 30 دقيقة

شوبير يُثني على إتحاد الكرة بعد عقوبة أحمد كشري

منذ 35 دقيقة

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ ساعة و نصف

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

منذ 40 دقيقة

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

منذ حوالي 22 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الجونة

منذ ساعتين

عاجل.. وفاة شقيقة أمير الكويت الشيخة بدرية الأحمد

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ ساعتين و 30 دقيقة

غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. تعرف على آخر تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

منذ ساعتين و 39 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:00 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

11:50 ص

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

11:00 ص

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

12:32 م

عاجل.. وفاة شقيقة أمير الكويت الشيخة بدرية الأحمد

10:26 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements