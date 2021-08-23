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الإسكان: جارٍ الانتهاء من توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة طيبة الجديدة

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الإسكان، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 15 ألف م3/ يوم من إجمالي الطاقة التصميمية للمحطة ٢٠ ألف م٣ / يوم بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، لتحقيق الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، لافتاً إلى أن المدينة تشهد حالياً تنفيذ العديد من المشروعات في مجال البنية التحتية لجذب مزيدٍ من الاستثمارات وخدمة المشروعات السكنية والخدمية والاستثمارية بها، وذلك في إطار توجه الدولة لتحقيق التنمية المستهدفة لأهالينا بالصعيد.
 
وأشارت وزارة الإسكان، إلى أنه تم حتى الآن بالمدينة الانتهاء من تنفيذ  6912 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بقيمة إجمالية حوالى  900 مليون جنيه، وطرح وتسليم 6386 قطعة أرض متنوعة، بجانب تنفيذ 98 مبنى خدميا متنوعا بين (مدارس وحضانات – جامعات – مستشفيات – مركز ثقافي – نوادٍ وملاعب – بنوك – أسواق تجارية).
 
وأوضح المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، أنه جارٍ أيضاً تنفيذ مشروع مبنى تجارى وإداري، ومبني لإدارة مرور الأقصر بمنطقة الخدمات الإقليمية، لافتاً إلى أن الخدمات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمدينة تشمل ( الجامعة التكنولوجية - جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - مدارس المستقبل الخاصة للغات - مبنى لمديرية أمن الأقصر - كلية طب جامعة الأقصر - 4 مساجد - كنيسة أرثوذكسية - كنيسة كاثوليك – مستشفى شفاء الأورمان)، لتوفير الخدمات المختلفة لسكان المدينة.
 
وأضاف المهندس مصطفى سعيد، أنه تم تخطيط المنطقة الصناعية بالمدينة على مساحة 382.71 فدان تضم 659 قطعة أرض بمساحات مختلفة تتراوح من (300 م2 :7200 م2) بأنشطة "ورش – مخازن – صناعات خفيفة – خدمات متنوعة " توفر حوالى 25 ألف  فرصة عمل، بجانب تخصيص مساحة 8 أفدنة لإنشاء صومعة تخزين بطاقة 60 ألف فدان. 
 
وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه جارٍ أيضاً الانتهاء من تنفيذ مشروع محطتي رفع ( 2،1) للصرف الصحي للمنطقتين السياحية والصناعية بالمدينة، ومشروع مرافق المرحلة الأولى بمنطقة الإسكان الاجتماعي بمساحة 480 فدانا وتشمل الأعمال ( الكهرباء – الطرق – المياه – الصرف الصحي )، لتوفير البنية الأساسية اللازمة بمناطق المدينة كافة. 
 
وأضاف، أنه جارٍ تنفيذ مرافق منطقة الإسكان الاجتماعي، المرحلة الثانية بمساحة 620 فدانا ( طرق - مياه -  صرف صحي )، بنسب إنجاز متقدمة، حيث تشمل أعمال الطرق الرئيسية والداخلية  لـ7 مجاورات، وخط مياه قطر 500مم وأعمال الشبكات الداخلية، ومحطتي رفع صرف صحي وخطي طرد وشبكات الصرف، وشبكات الكهرباء.
 
 

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