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الإسكان تمنح ملاك أراضى مدينة نجع جمادى الجديدة مهلة شهرين لتقنين الأوضاع

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
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أكد المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بأنه تقرر فتح باب التقدم بطلبات توفيق أوضاع لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالصحف لحائزي الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 2021 بشأن تخصيص مساحة (25152٫33 فدانا) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة نجع حمادي الجديدة). 
 
وأشار نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز المدينة بمقره المؤقت بجهاز مدينة قنا الجديدة، متضمنةً كافة المستندات الخاصة بأية ملكيات مرفقا بها مستندات الملكية أو سند التواجد على أن يتضمن الطلب (تسلسل الملكية – كشف تحديد مساحي لتوقيع سند الملكية معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية - تراخيص البناء أو قرارات التخطيط والتقسيم إن وجدت - أية مكاتبات صدرت من جهات الولاية السابقة). 
 
وأضاف المهندس حاتم محمود حسن، أن الهيئة تحذر كافة الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات. 
 
وأكد المهندس حاتم محمود حسن، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز المدينة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك حرصا من الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.
 
 

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