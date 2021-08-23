800 مركز .. زيادة عدد مراكز تلقي لقاح كورونا بنهاية شهر أغسطس





أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم زيادة مراكز اللقاح إلى 800 مركز خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى 6 من مراكز اللقاح المجمعة منها بأرض المعارض بمدينة البعوث بالإسكندرية ومراكز أخرى مجمعة بالمنيا والجيزة.



وأوضحت وزيرة الصحة خلال مؤتمرًا صحفيًا، يعقد الأن، لعرض آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إنه بالنسبة للمسافرين للخارج فقد حصلوا على ربع مليون جرعة منذ بداية الأسبوع الماضي.