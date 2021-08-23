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شوبير يُثني على إتحاد الكرة بعد عقوبة أحمد كشري

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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أثنى أحمد شوبير على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم،  بإيقاف أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه.

وأكد شوبير، أنه يؤيد قرار الجبلاية في العقوبة التي وقعت على المدير الفني بسبب تعديه لفظيًا على أحمد العدوي الحكم الدولي، موضحًا أن العقوبة كان من الممكن أن تصل لأكبر من ذلك.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد المصري السابق في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "علمت من مصادر موثوق جدًا أن كشري قام بسب الحكم بأبشع الألفاظ التي لا يمكن ذكرها على الهواء".

وتابع: "العقوبة التي وقعت على كشري، هي أقصى عقوبة ممكنة، ومن المفترض أن يقدم المدير الفني اعتذار عما بدر منه بدلًا من الاعتراض على القرار المستحق".

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