نزيف بالمخ.. تفاصيل دهس طفل بطريق حلوان

كشفت التحقيقات في واقعة دهس طفل أسفل عجلات سيارة ميكروباص، أن الضحية يدعي احمد، س ويبلغ من العمر 13 سنة وأنه حال عبوره طريق نادي حلوان صدمته السيارة مما تسببت له في نزيف داخلي بالمخ أدي الي الوفاة.



وتم التحفظ علي السائق المتسبب في الحادث وبدأ التحقيق معه.



وردت إشارة للعميد أحمد الشربيني، مأمور قسم شرطة حلوان، من غرفة عمليات المرور، مفادها مصرع طفل في حادث سير، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى العام، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.