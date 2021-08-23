Advertisements

نزيف بالمخ.. تفاصيل دهس طفل بطريق حلوان

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
كشفت التحقيقات في واقعة دهس طفل أسفل عجلات سيارة ميكروباص، أن الضحية يدعي احمد، س ويبلغ من العمر 13 سنة وأنه حال عبوره طريق نادي حلوان صدمته السيارة مما تسببت له في نزيف داخلي بالمخ أدي الي الوفاة.

وتم التحفظ علي السائق المتسبب في الحادث وبدأ التحقيق معه.

وردت إشارة للعميد أحمد الشربيني، مأمور قسم شرطة حلوان، من غرفة عمليات المرور، مفادها مصرع طفل في حادث سير، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى العام، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مفاجأة.. تعرف على آخر تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. وفاة شقيقة أمير الكويت الشيخة بدرية الأحمد

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ يوم

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الجونة

منذ أقل من ساعتين

شوبير يُثني على إتحاد الكرة بعد عقوبة أحمد كشري

منذ 33 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية بأوامر موسيماني

منذ ساعتين و 28 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ يوم

غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول ظهور لنضال الشافعي عقب تعرضه لأزمة صحية

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

منذ حوالي 22 ساعة

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

منذ 38 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ ساعة و 28 دقيقة

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:00 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

11:50 ص

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

11:00 ص

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

12:32 م

عاجل.. وفاة شقيقة أمير الكويت الشيخة بدرية الأحمد

10:26 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements