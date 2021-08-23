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وزيرة الصحة: السيسي يوجه بزيادة اللقاحات في المدارس لتقليل الغياب

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن من يريد السفر إلى الخارج ليس لأغراض التعليم او العلاج أو العمل "زيه زي غيره"، معلقة: "أم او زوجة تريد السفر لعائلها زيها زي غيرها.. ده مش اضطرار.. الأولى اللي مأخدوش لقاح من الأساس".

وأشارت "هالة زايد"، خلال مؤتمر صحفي للكشف عن مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، اليوم الإثنين، إلى أن مصر ستستقبل خلال شهر سبتمبر 5.2 مليون جرعة من لقاحي "فايزر وموديرنا"، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية أقرت أنه يمكن جعل الفترة البينية بين جرعتي لقاح "استرازينيكا" 4 أسابيع.

وأضافت أن مصر ملتزمة بتعليمات منظمة الصحة العالمية أن يكون التطعيم لمن هم فوق 18 عاما، معلقة: "من سيسافر لأغراض التعليم أو العلاج وأقل من 18 سنة.. سنعطيه اللقاح"، معلنة أن هناك اتجاه لتطعيم طلاب المدارس بالإعدادية والثانوية ولكن كأولوية ثانية، معلقة: "في توجيهات من الرئيس بزيادة اللقاحات في المدارس لتقليل نسبة الغياب".

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