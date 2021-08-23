Advertisements

المتحدث باسم طالبان: قواتنا تحاصر ولاية بانشير

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 12:02 م
حركة طالبان
حركة طالبان
وكالات
Advertisements

قالت المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم الاثنين، إن قوات الحركة تحاصر ولاية بانشير، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

 

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة شقيقة أمير الكويت الشيخة بدرية الأحمد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ يوم

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ يوم

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الجونة

منذ ساعتين

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية بأوامر موسيماني

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ ساعتين و 32 دقيقة

غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

منذ 42 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. تعرف على آخر تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

منذ حوالي 22 ساعة

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يُثني على إتحاد الكرة بعد عقوبة أحمد كشري

منذ 37 دقيقة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ يوم

عاجل.. أول ظهور لنضال الشافعي عقب تعرضه لأزمة صحية

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:00 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

11:50 ص

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

11:00 ص

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

12:32 م

عاجل.. وفاة شقيقة أمير الكويت الشيخة بدرية الأحمد

10:26 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements