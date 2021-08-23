نائب محافظ قنا: إنشاء أجنحة جديدة وصيانة مدارس في دشنا ضمن "حياة كريمة"



رافقه النائب أسامه الهوارى عضو مجلس الشيوخ، وعبدالراضى عربي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، ووفاء رشاد، مدير الإدارة التعليمية بدشنا، وجمال عثمان، نائب رئيس مدينة دشنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



واستهل نائب محافظ قنا جولته بتفقد مدرسة السمطا بحري الابتدائية والتي شهدت إنشاء جناح جديد وعمل صيانة شاملة لكلا المبنيين القائمين بنسبة تنفيذ ١٠٠٪؜ ليصل إجمالي عدد الفصول بها إلى ٦٠ فصلا.



كما تابع "عمر" الجولة بتفقد مدرسة الشهيد محمود الأمين الابتدائية والتي تشهد إنشاء جناح جديد وصيانة المبنى القائم ليصل أجمالي الفصول الدراسية بها إلى ٢٨ فصل.



واختتم نائب محافظ قنا جولته بتفقد مدرسة فاو قبلي الإعدادية الجديدة والتي تضم ٦ فصول دراسية، تم أجراء صيانة شاملة لها بنسبة تنفيذ ١٠٠٪؜ ومدرسة فاو قبلي الابتدائية والتي تضم ٢ مبنى بإجمالي ٢٩ فصل، وتم عمل صيانة شاملة لهما بنسبة تنفيذ ١٠٠٪.



من جانبها أوضحت وفاء رشاد، مدير عام الإدارة التعليمية بمركز دشنا، أنه يجرى إنشاء وصيانة ٥٥ مدرسة ضمن مبادرة حياة كريمة في مختلف قرى المركز، ما بين إنشاء مباني جديدة وتعلية المباني القائمة وصيانتها، مشيرةً إلى أن هذه المدارس سوف تساهم في زيادة عدة الفصول ومن ثم خفض كثافة الطلاب بما يسهم في تحسين جودة التعليم وزيادة القدرة الاستيعابية للطلاب.



قال حازم عمر نائب محافظ قنا، إنه تفقد عدد من المدارس التي يجرى إنشائها وصيانتها ضمن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري "حياة كريمة" بدشنا، بتكليفات من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ وتذليل أي عقبات قد تعوق انتظام سير العمل بتلك المشروعات.