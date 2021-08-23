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سيارة مجهزة لاستخراج بطاقات الرقم القومي بسجل مدنى مركز ملوى بالمنيا

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي_كلينتون يسرى
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تابع اللواء اركان حرب وكيل الوزارة احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى بالمنيا، اعمال مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد" لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي ضمن مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد" بسجل مدنى مركز ملوى وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وبحضور الرائد محمد نعمان، مفتش سجلات جنوب المنيا، والاستاذ عبدالبارى على، مدير سجل مركز ملوى، وتحت اشراف العميد معتز البدوى مدير ادارة شرطة الاحوال المدنية بالمنيا.

أكد الرائد محمد نعمان، أن وزارة الداخلية حريصة على إقامة مثل هذه المبادرات بكافة قرى ومراكز المحافظة، وذلك في ضوء توجيهات وزير الداخلية بالتواصل مع المواطنين وترسيخ روح المحبة والمودة بين كافة فئات المجتمع

وأبدى المواطنين رضاهم لتوفير مثل هذه الخدمات مطالبين باستمررها، موجهين الشكر لوزارة الداخلية ومديرية أمن المنيا.

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