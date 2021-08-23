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بشرى سارة بشأن استعدادات "الصحة" لاستقبال الموجة الرابعة من كورونا

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن شهر سبتمبر المقبل يتم استقبال حوالي 5.2 مليون جرعة فايزر وموديرنا، لتطعيم المسافرين للخارج ومن لديه احتمالات للسفر بالخارج ولم يأخذ أي جرعات يستطيع أخذ من هذه اللقاحات.

وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفي تعقده الآن حول مستجدات كورونا أنه يوجد أدوية حديثة أحضرتها الوزارة، وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الأكسجين وأسرة الرعاية كل ذلك استعدادا للمواجات المقبلة من كورونا، موضحة أن المسافر لأغراض العلاج والتعليم والعمل له أولوية في الحصول على اللقاح، وفي حال الاستعجال على السفر يأخذ لقاح جونسون، ومن يسافر منهم خلال شهرين يأخذ استرازنيكا أو فايزر وموديرنا بعد استقبال الشحنات.

وكشفت وزيرة الصحة أن منظمة الصحة العالمية جعلت الفترة بين جرعات استرازنيكا من 12 لـ4 أسابيع وبالتالي خلال شهر يستطيع المسافر الحصول على الجرعتين.

الكلمات المفتاحية

موجة رابعة من كورونا تطعيم المسافرين الصحة

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