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تنفيذ 2165 حكما قضائيا وضبط مخدرات في حملات أمنية بالقليوبية

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

ونجحت الجهود في ضبط (5) قضايا مخدرات.. ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة (5) متهمين "لأحدهم معلومات جنائية") وبحوزة إثنين منهم أسلحة نارية وبيضاء غير مرخصة، وتنفيذ (2165) حكما قضائيا متنوعا.

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