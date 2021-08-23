Advertisements

وزيرة الصحة: زيادة إصابات كورونا جرس انذار.. واللقاح بالمجان

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه جاري التعاقد على تصنيع أحد لقاحات كورونا بدولة غربية، وهو معترف به، رافضة ذكر اسم اللقاح في الفترة الحالية.

وعن الموجة الرابعة، أشارت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي للكشف عن مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، اليوم الإثنين، إلى أن زيادة أعداد الإصابات يعد جرس انذار، حيث كانت هذه الزيادة متوقعة، مؤكدة أن الدولة مستعدة ويوجد احتياطي كافي من الأكسجين، وتوفير أحدث خط من الأدوية على مستوى العالم، ونعمل على إتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على الأرواح والاقتصاد، معلقة: "اللقاح مجانا.. وفرض رسوم بسيطة على الشهادات، واللي مش معاه أكيد هيكون في سياسة إعفاء".

ولفت إلى أن من حصل على جرعة أولى من اللقاح في دولة أخرى ونوع اللقاح متوفر في مصر يمكنه الحصول على الجرعة الثانية في مصر بعد تسجيله على الموقع الإلكتروني.

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الجونة

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ ساعتين و 29 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ يوم

شوبير يُثني على إتحاد الكرة بعد عقوبة أحمد كشري

منذ 34 دقيقة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ يوم

غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ ساعة و نصف

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

منذ 39 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية بأوامر موسيماني

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. أول ظهور لنضال الشافعي عقب تعرضه لأزمة صحية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ يوم

مفاجأة.. تعرف على آخر تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. وفاة شقيقة أمير الكويت الشيخة بدرية الأحمد

منذ ساعتين

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:00 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

11:50 ص

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

11:00 ص

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

12:32 م

عاجل.. وفاة شقيقة أمير الكويت الشيخة بدرية الأحمد

10:26 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements