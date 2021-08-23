وزيرة الصحة: زيادة إصابات كورونا جرس انذار.. واللقاح بالمجان

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه جاري التعاقد على تصنيع أحد لقاحات كورونا بدولة غربية، وهو معترف به، رافضة ذكر اسم اللقاح في الفترة الحالية.





وعن الموجة الرابعة، أشارت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي للكشف عن مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، اليوم الإثنين، إلى أن زيادة أعداد الإصابات يعد جرس انذار، حيث كانت هذه الزيادة متوقعة، مؤكدة أن الدولة مستعدة ويوجد احتياطي كافي من الأكسجين، وتوفير أحدث خط من الأدوية على مستوى العالم، ونعمل على إتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على الأرواح والاقتصاد، معلقة: "اللقاح مجانا.. وفرض رسوم بسيطة على الشهادات، واللي مش معاه أكيد هيكون في سياسة إعفاء".



