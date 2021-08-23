مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي تعلن نتائج مسابقة الإبداع لمشروعات تخرج طلاب الإعلام

أعلنت مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي نتائج مسابقة الإبداع الإعلامي المخصصة لمشروعات تخرج طلاب كليات وأقسام ومعاهد الإعلام بالجامعات المختلفة.





وقال الكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن مشروعات التخرج هذا العام شهدت تحولاً لافتاً فيما يخص التحول الرقمي ومشروعات الإعلام الإلكتروني في عدد كبير من الجامعات، حيث تنوعت الأفكار الرقمية وكانت أكثر احترافية وارتباطاً بخدمة الوطن والمجتمع، ولفت أبوكب إلي أن الملاحظة الأبرز تمثلت في قوة الإنتاج الرقمي في الكليات التي لم يكن الهدف من إنشائها ربط الإعلام بالتطور التكنولوجي، أو تلك التي أنشئت أقساماً للإعلام الإلكتروني، وهو ما يشير إلي تطور وتحديث مستمرين في هذه المؤسسات.





وأضاف "أبوكب" أن هذا العام شهد للمرة الأولي ظهور مشروعات التخرج الفردية التي ينفذها الطالب بمفرده وليس في مجموعة كما كان سائداً في الأعوام السابقة، ودخل طلاب جامعات الأقاليم دائرة المنافسة بقوة علي الصدارة، وكلها مؤشرات علي حجم الجهد المبذول من قبل أعضاء هيئات التدريس للخروج بمشروعات احترافية قادرة علي المنافسة محلياً ودولياً، وتضيف إلي المهنة وتعظم من قدرة الاعلام المصري وتساهم في تطوره.





وقال أن مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي عكفت خلال الأسابيع الماضية علي اختيار الأعمال المتميزة من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة في التخصصات والأقسام المختلفة،وخصصت جائزة إبداع لأفضل إنتاج لكل قسم تمنح جماعية لمشروعاته علي ألا يتم تكرار اختيار مشروعات هذا القسم في مراكز المسابقة العامة، وأيضا جائزة تشجيعية لبعض المشروعات الأخرى بالإضافة إلي الجوائز العامة الخاصة بالفئات المختلفة للمشروعات،وقد جاءت النتائج كالتالي:





أولا جوائز الابداع الخاصة:

جائزة الابداع في مشروعات التحول الرقمي_ كلية الاعلام جامعة القاهرة

جائزة الابداع في مشروعات السينما –إعلام الأكاديمية الدولية للهندسة علوم الاعلام

جائزة الإبداع في مشروعات الصحافة- قسم الإعلام والاتصال- كلية آداب عين شمس

جائزة الإبداع في مشروعات العلاقات العامة والإعلان –إعلام مدينة الثقافة والفنون

جائزة الإبداع في مشروعات الإذاعة – كلية الإعلام جامعة القاهرة

جائزة الإبداع لمشروعات تخرج أقسام اللغة الإنجليزية- كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية

جائزة الإبداع في تدريب الطلاب: كلية الإعلام، جامعة فاروس

جائزة الإبداع الأكاديمي- المعهد العالي للإعلام بالشروق

ثانيا: جوائز الإنتاج المستمر

أفضل جريدة :أخبار الجامعة ، كلية الاعلام –جامعة القاهرة

أفضل إذاعة - راديو الشروق ، المعهد العالي للإعلام بالشروق

أفضل مجلة - مجلة معابر ، كلية الإعلام، جامعة سيناء

أفضل موقع إلكتروني- تم حجب الجائزة

ثالثا: جوائز مشروعات التخرج

أولا : المشروعات الرقمية

المركز الأول- تطبيق "قريب"، كلية الإعلام ، الجامعة البريطانية

المركز الثاني- تطبيق "بداية" ، قسم الإعلام، كلية الآداب جامعة حلوان

المركز الثالث- تطبيق متحف الفن الواقعي كلية الإعلام جامعة مصر الدولية





ثانياً: مشروعات الصحافة الورقية

المركز الأول: مجلة حياة كريمة (المصري) إعلام مدينة الثقافة والفنون

المركز الثاني (مناصفة): مجلة ست الحسن، كلية إعلام بني سويف، ومجلة 160 درجة، أكاديمية أخبار اليوم

المركز الثالث(مناصفة):مجلة أبناء وطن، كلية الإعلام وفنون الإتصال- جامعة 6 أكتوبر، انفلونسر، قسم الإعلام بآداب حلوان

ثالثاً: مشروعات الصحافة الإلكترونية





المركز الأول: مشروع "الإعلامي"- المعهد العالي للإعلام بالشروق

المركز الثاني(مناصفة): مشروع"بنات عين شمس"، كلية البنات-جامعة عين شمس، مشروع "همام"، كلية الإعلام- الجامعة العربية المفتوحة

المركز الثالث:مشروع موقع إلكتروني للأطفال، قسم الإعلام- كلية الآداب-جامعة المنوفية





رابعاً: مشروعات التلفزيون

المركز الأول:مشروع "هيستريا" كلية الإعلام- الجامعة العربية المفتوحة

المركز الثاني: مشروع ب100 ست، قسم الإعلام كلية الآداب – جامعة كفر الشيخ

المركز الثالت : مشروع "صانع الحكاية" كلية الإعلام - جامعة السويس

خامساً: مشروعات الأفلام التسجيلية





المركز الأول: مشروع "انتباه"، كلية الإعلام- الجامعة البريطانية

المركز الثاني(مناصفة): مشروع"حوريب" شعبة الإعلام- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، ومشروع "عاشقة مصر"، كلية اللغة والإعلام- الأكاديمية البحرية

المركز الثالث: مشروع "دوار"، كلية الإعلام، جامعة بني سويف،





سادساً: مشروعات السينما

المركز الأول: مشروع "الفيلم الصامت"، قسم الإعلام، كلية الآداب- جامعة المنوفية

المركز الثاني: مشروع "أوليب"، قسم الإعلام وعلوم الإتصال-كلية الآداب –جامعة عين شمس

المركز الثالث: مشروع "إلي من أحببته"، كلية الإعلام- الجامعة البريطانية





سابعاً: مشروعات الإذاعة

المركز الأول: مشروع "حرب الأشباح" ، قسم الإعلام وعلوم الإتصال-كلية الآداب – جامعة عين شمس

المركز الثاني: مشروع " الجميلة أتت" ، المعهد العالي للإعلام بالشروق

المركز الثالث: مشروع "بكرة لينا" كلية الإعلام – جامعة السويس





ثامناً: مشروعات العلاقات العامة والإعلان

المركز الأول (مناصفة): مشروع "مصر العجائب" كلية الإعلام بنين – جامعة الأزهر، ومشروع "معيار حر" كلية الإعلام – الجامعة الكندية cic

المركز الثاني(مناصفة): مشروع "صلة بالقلب"، كلية الإعلام – جامعة مصر الدولية ، ومشروع "صعيد مش بعيد"، كلية الإعلام – جامعة القاهرة.

المركز الثالث (مناصفة): مشروع "مدمن ترند" كلية الإعلام بنات- جامعة الأزهر، ومشروع "اصرخ"، كلية الإعلام – جامعة جنوب الوادي





تاسعاً: مشروعات شعب اللغة الإنجليزية

أفضل مشروع صحافة: Egyptophile- - كلية الإعلام – جامعة الأهرام الكندية

أفضل مشروع تلفزيون(مناصفة): مشروع "الوتد" كلية الإعلام- جامعة بني سويف، ومشروع "أشراف الجنوب"، كلية الإعلام – جامعة القاهرة

أفضل مشروع علاقات وإعلان: Ease off – كلية الإعلام – جامعة بني سويف





عاشراً : مشروعات التخرج الفردية one man crew

المركز الأول: سيرة القاهرة، كلية الإعلام- جامعة القاهرة

المركز الثاني: الخيول العربية، كلية الإعلام – جامعة القاهرة

المركز الثالث: صانع الفخار، كلية الإعلام – جامعة القاهرة

أخيراً: الجوائز التشجيعية

مشروع "طيف" أزرق، قسم الإعلام بآداب المنيا

مشروع فيلم "بركة"، قسم الإعلام بجامعة الزقازيق

مجلة "بداية"، قسم الإعلام بآداب الإسكندرية

مشروع فيلم مجمع البحوث، قسم الإعلام بآداب أسيوط

مشروع "عشرة علي عشرة"، كلية الإعلام- الجامعة الكندية cic



