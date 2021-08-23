عاجل| "الصحة" تعلن رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس داخل مصر





أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس في مصر، خلال الأسابيع الماضية.



وأوضحت وزيرة الصحة خلال مؤتمرًا صحفيًا، يعقد الأن، لعرض آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أول حالة رصدناها بالسلالة دلتا كانت في شهر يوليو لسيدة وحالتها لم تستدع دخول المستشفى، كما رصدنا بعد ذلك بعض الحالات المصابة بتلك السلالة ولها تاريخ سفر خارج مصر، مشيرة أن مشكلة متحور دلتا تتمثل في سرعة الانتشار وليست صعوبة الحالة.