تفريغ 3578 طن رخام بميناء غرب بورسعيد



وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 7 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3سفن حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامه ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.



وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 98 مترًا بغاطس 7 متر وذلك لتفريغ 3578 طن رخام بالميناء.