Advertisements

تفريغ 3578 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  ZAMZAM والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 98 مترًا بغاطس 7 متر وذلك لتفريغ 3578 طن رخام  بالميناء.
 
وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 7 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3سفن حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج  سفينة بضائع عامه ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة.

أخبار تهمك

5 نجوم متاحين أمام البدري لتعويض غياب "صلاح" مع منتخب مصر "تقرير"

منذ أقل من ساعة

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 14 ساعة

قرار هام من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ يوم

أرسنال يسعى لضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ حوالي 4 ساعات

غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة شقيقة أمير الكويت الشيخة بدرية الأحمد

منذ حوالي 4 ساعات

بوجبا يوجه صفعة قوية إلى باريس سان جيرمان

منذ ثلث ساعة

عاجل| "الصحة" تعلن رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس داخل مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم بيراميدز

منذ ساعة و 24 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل هذا الثنائي من الأهلي

منذ أقل من ساعة

جريزمان يثير استياء برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ يوم

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
01:08 م

موسيماني يوافق على رحيل هذا الثنائي من الأهلي

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

10:00 ص

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

11:50 ص

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

11:00 ص

أرسنال يسعى لضم نجم ريال مدريد

12:32 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements