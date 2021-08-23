Advertisements

بعد تفوقها بالثانوية العامة..منحة دراسية مجانية متكاملة تقدمها جامعة سوهاج للطالبة آية

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
أيمن الجرادي
Advertisements


كرم اليوم الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أسرة الطالبة آية حسان عطية، وذلك لتفوقها بعد حصولها على الثانوية العامة بمجموع 399 بنسبة 97.3% بالقسم العلمي.

وخلال لقائه بأسرة الطالبة اكد "عبد الخالق" ان الجامعة ترحب دائمًا بالمتفوقين والنابغين للدراسة بمختلف كلياتها العلمية والنظرية، وتحرص علي تبني العقول المتميزة والمتفوقة علميًا وبحثيًا من أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن التعليم والبحث العلمي هو سبيل تقدم مصرنا الحبيبة وجعلها فى مصاف الدول المتقدمة فى شتى المجالات.

وقال "عبد الخالق" انه سيتم تخصيص منحة دراسية مجانية متكاملة للطالبة آية خلال دراستها بكلية الطب علي مدار ٥ سنوات، تشمل المصروفات الدراسية والكتب، والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية، لافتًا الي ان الجامعة سوف تقدم كل الدعم لمساعدتها علي مواصلة الاجتهاد من أجل تحقيق التفوق والنبوغ العلمي، مقدمًا شكره لاسرة الطالبة علي دورهم الهام وما بذلوه من جهد خلال العام الدراسى، لتكون ابنتهم نموذج يحتذى به كل الطلاب.

ومن جانبها أعربت الطالبة آية وأسرتها عن بالغ سعادتهم بهذا التكريم، مقدمين شكرهم لرئيس الجامعة علي دعمه والتكفل بكافة المصروفات الدراسية وحرصه على تكريمهم، داعية الطلاب الي ضرورة بذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق حلمهم.

وأهدى عبد الخالق للطالبة "آية" وأسرتها درع وميدالية الجامعة، تقديرًا لتفوقها الدراسى، وجهود عائلتها التى كافحت من أجل تحقيق هذا التفوق، متمنيًا لها النجاح والتفوق فى المرحلة الجامعية.

أخبار تهمك

غضب في الزمالك بسبب الصفقة الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ يوم

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ يوم

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم بيراميدز

منذ ساعة و 27 دقيقة

أرسنال يسعى لضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 28 دقيقة

جريزمان يثير استياء برشلونة

منذ أقل من ساعة

موسيماني يوافق على رحيل هذا الثنائي من الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل| "الصحة" تعلن رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس داخل مصر

منذ أقل من ساعتين

بوجبا يوجه صفعة قوية إلى باريس سان جيرمان

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاة شقيقة أمير الكويت الشيخة بدرية الأحمد

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

5 نجوم متاحين أمام البدري لتعويض غياب "صلاح" مع منتخب مصر "تقرير"

منذ أقل من ساعة

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

منذ ساعتين و 10 دقيقة

قرار هام من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و نصف

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
01:08 م

موسيماني يوافق على رحيل هذا الثنائي من الأهلي

عاجل.. السيسي يصدر توجيها بشأن حمدي الكنيسي بعد نقله للمستشفى

10:00 ص

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي عن الفريق

11:50 ص

تطورات جديدة بشأن إنتقال مبابي لريال مدريد

11:00 ص

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

12:32 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements