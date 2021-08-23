بعد تفوقها بالثانوية العامة..منحة دراسية مجانية متكاملة تقدمها جامعة سوهاج للطالبة آية





كرم اليوم الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أسرة الطالبة آية حسان عطية، وذلك لتفوقها بعد حصولها على الثانوية العامة بمجموع 399 بنسبة 97.3% بالقسم العلمي.



وخلال لقائه بأسرة الطالبة اكد "عبد الخالق" ان الجامعة ترحب دائمًا بالمتفوقين والنابغين للدراسة بمختلف كلياتها العلمية والنظرية، وتحرص علي تبني العقول المتميزة والمتفوقة علميًا وبحثيًا من أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن التعليم والبحث العلمي هو سبيل تقدم مصرنا الحبيبة وجعلها فى مصاف الدول المتقدمة فى شتى المجالات.



وقال "عبد الخالق" انه سيتم تخصيص منحة دراسية مجانية متكاملة للطالبة آية خلال دراستها بكلية الطب علي مدار ٥ سنوات، تشمل المصروفات الدراسية والكتب، والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية، لافتًا الي ان الجامعة سوف تقدم كل الدعم لمساعدتها علي مواصلة الاجتهاد من أجل تحقيق التفوق والنبوغ العلمي، مقدمًا شكره لاسرة الطالبة علي دورهم الهام وما بذلوه من جهد خلال العام الدراسى، لتكون ابنتهم نموذج يحتذى به كل الطلاب.



ومن جانبها أعربت الطالبة آية وأسرتها عن بالغ سعادتهم بهذا التكريم، مقدمين شكرهم لرئيس الجامعة علي دعمه والتكفل بكافة المصروفات الدراسية وحرصه على تكريمهم، داعية الطلاب الي ضرورة بذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق حلمهم.



وأهدى عبد الخالق للطالبة "آية" وأسرتها درع وميدالية الجامعة، تقديرًا لتفوقها الدراسى، وجهود عائلتها التى كافحت من أجل تحقيق هذا التفوق، متمنيًا لها النجاح والتفوق فى المرحلة الجامعية.