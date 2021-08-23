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الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة (فيديو)
الإثنين 23/أغسطس/2021 - 01:07 م
هدى عبدالرازق
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قالت منار غانم، متنبىء جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة هذا الأسبوع حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، حيث تتراوح على القاهرة الكبرى من 35 إلى 36 درجة.
وأشارت "منار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد الحرارة على محافظات الصعيد، لافتة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة هو ما يزيد شعورنا بارتفاع درجة الحرارة.
وأضافت أنه من المتوقع حدوث انخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من أول شهر سبتمبر، مناشدة المواطنين عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة.
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