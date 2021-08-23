الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

قالت منار غانم، متنبىء جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة هذا الأسبوع حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، حيث تتراوح على القاهرة الكبرى من 35 إلى 36 درجة.





وأشارت "منار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد الحرارة على محافظات الصعيد، لافتة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة هو ما يزيد شعورنا بارتفاع درجة الحرارة.



