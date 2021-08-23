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ننشر آخر موعد لتظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021.. وكيفية التقديم!

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 01:05 م
تظلمات الثانوية العامة 2021
تظلمات الثانوية العامة 2021
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ننشر آخر موعد لتظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021.. وكيفية التقديم!


يستعد الكثير من طلاب الثانوية العامة 2021 لتقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة، مما جعل عمليات البحث تزداد خلال الفترة الحالية سواء من الطلاب أو أولياء الأمور حول آخر موعد للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021.

نستعرض لكم متابعينا الكرام، خلال السطور التالية، آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة 2021، بالإضافة لجميع ما يخص التظلمات لهذا العام، وفقًا لبيانات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

آخر موعد للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021
وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم، فإن موعد تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2021، تستمر حتى يوم 26 أغسطس الجاري، أي أن آخر موعد التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، هو يوم الخميس المقبل.

تظلمات الثانوية 2021 مجانًا 100%
وأوضحت الوزارة في بيانات تالية، أن تظلمات الثانوية العامة هذا العام ستكون بشكل مجاني لأول مرة، دون تحصيل أي رسوم من أولياء الأمور أو الطلاب.

آخر موعد لظهور نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021
وستظهر نتيجة التظلمات لطلاب الثانوية العامة، حتى يوم 13 سبتمبر المقبل.

كيفية تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة

- الدخول على موقع تظلمات الثانوية العامة 2021 عبر الرابط التالي (اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــا).

- إدخال البيانات الرئيسية للطالب، مثل الرقم القومي، البريد الموحد، الاسم الرباعي، رقم جلوس الطالب.

- سوف يظهر للطالب التخصص الشعبي، سواء أدبي أو علمي علوم أو رياضة.

- سوف تظهر اللغة الأجنبية الأولى والثانية.

- يختار الطالب المادة التي يرغب في التظلم فيها.

- يمكن للطالب الاستعلام عن التظلم من خلال نفس الرابط.

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