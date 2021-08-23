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جريزمان يثير استياء برشلونة

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني ظهر بشكل محبط في أول مباراتين رسميتين مع النادي الكتالوني في بطولة الدوري الإسباني وذلك في حقبة ما بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأنه على الرغم من فوز برشلونة في أول أسبوع على ريال سوسيداد والتعادل مع أتلتيك بلباو في الأسبوع الثاني وتسجيل البرسا 5 أهداف لكن لم تشهد أي ظهور من جريزمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جريزمان لم يقدم أية إضافة فنية على مدار المباراتين بعدما فشل في المساهمة في أي هدف سواء تسجيل أو صناعة على مدار 180 دقيقة في بداية حقبة ما بعد ميسي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن جماهير برشلونة كانت تعلق آمالها كثيرًا على النجم الفرنسي ليقود خط هجوم البرسا بعد رحيل ميسي ليكون نجم الشباك الأول في كتيبة المدير الفني للفريق الهولندي رونالد كومان.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة كان يطمح أن يستعيد أنطوان جريزمان في الموسم الحالي مستواه الذي ظهر عليه أثناء تألقه بقميص أتلتيكو مدريد في المواسم الماضية.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن البداية ليست مبشرة إطلاقًا بالنسبة لجريزمان مع بداية الموسم باختفاء تام في أول مباراتين في الدوري الإسباني.

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